Украинец погиб в Польше

Водохранилище Опочно, где погиб украинец. Фото: Wikimedia

В польском воеводстве Лодзь погиб украинец. Он отправился купаться на озеро и не вернулся.

Об этом сообщает Onet в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

Детали трагедии на водохранилище Опочно

По данным польских стражей порядка, погибшему было 40 лет, он является гражданином Украины.

"Сообщение о мужчине, который пошел купаться и не вернулся на берег водохранилища в Опочно, поступило пожарным в пятницу после 12.30", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину вытащили из воды, но спасти не удалось.

"После того, как потерявшего сознание мужчину достали из воды, его попытались реанимировать, но спасти его жизнь не удалось. Пострадавший является гражданином Украины", — подытожили в полиции.

Отдельно отмечается, что обстоятельства утопления неизвестны.

Ранее в польском городе Калиш погиб 41-летний украинец. Мужчина выпал из окна многоэтажки.

А в польском Гданьске произошла авария, в результате которой погибли украинцы. Подросткам было 16 и 17 лет. Они убегали от полиции.