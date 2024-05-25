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У Польщі планують скасувати пільги для військовозобов’язаних українців

25 травня 2024 14:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Польщі планують скасувати пільги для військовозобов’язаних українців
Українські біженці. Фото: cxid.info
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Польщі розповіли про потенційне введення обмежень на пільги для військовозобов'язаних українських громадян, які уникають мобілізації, перебуваючи за кордоном. Однак, там заявляють, що такі заходи мають бути ухвалені на загальноєвропейському рівні.

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у інтерв'ю The Guardian у суботу, 25 травня. 

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"Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини", — заявив дипломат.

Сікорський також підкреслив, що будь-які обмеження на пільги повинні бути введені на загальноєвропейському рівні, щоб уникнути ситуації, коли особи, які ухиляються від мобілізації, могли б отримувати пільги в інших країнах Європи. Він також відповів на запитання про те, чи буде Польща повертати українських чоловіків назад до України, зазначивши, що Україна має визначити, які дії вона бажає від Польщі щодо своїх громадян.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко поділився, як новий мобілізаційний закон вплине на чоловіків, які підпадають під військовий обов’язок. Він розповів про нюанси повернення військовозобов’язаних з-за кордону, зокрема з Німеччини та Польщі, які висловили готовність сприяти цьому процесу. 

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо допомоги у поверненні чоловіків призовного віку в Україну. Він заявив, що для Польщі це може бути "етично неоднозначним".

українці
Україна
Європа
біженці
військовозобов'язані
українці в Польщі
Радослав Сікорський

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