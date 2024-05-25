В Польше планируют отменить льготы для военнообязанных украинцев

Украинские беженцы. Фото: cxid.info

В Польше рассказали о потенциальном введении ограничений на льготы для военнообязанных украинских граждан, избегающих мобилизации, находясь за границей. Однако так заявляют, что такие меры должны быть приняты на общеевропейском уровне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian в субботу, 25 мая.

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Сикорский о военнообязанных беженцах

"Я точно не верю в то, что существует право человека получать социальное страхование за то, что он уклоняется от призыва. Те люди, которые воюют на фронте, тоже имеют права человека", — заявил дипломат.

Сикорский также подчеркнул, что любые ограничения на льготы должны быть введены на общеевропейском уровне, чтобы избежать ситуации, когда уклоняющиеся от мобилизации лица могли бы получать льготы в других странах Европы. Он также ответил на вопрос о том, будет ли Польша возвращать украинских мужчин обратно в Украину, отметив, что Украина должна определить, какие действия она желает от Польши в отношении своих граждан.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко поделился, как новый мобилизационный закон повлияет на мужчин, подпадающих под воинскую обязанность. Он рассказал о нюансах возвращения военнообязанных из-за границы, в частности из Германии и Польши, выразивших готовность содействовать этому процессу.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о помощи в возвращении мужчин призывного возраста в Украину. Он заявил, что для Польши это может быть "нравственно неоднозначным".