У Польщі нікому збирати полуницю через мобілізацію в Україні — деталі

Збір полуниці. Фото: sad24.pl

У Польщі цього року може виникнути проблема з пошуком достатньої кількості працівників для збору полуниці. Ситуація буде ставати дедалі складнішою, що повпливає на економіку країни.

Про це пише SAD24.pl.

Читайте також:

Нестача працівників в Польщі

Власник агентства з працевлаштування CZARSTON Цезарій Сигоцький зазначив, що кількість садів і плантацій у Польщі зростає, а кількість працівників — ні.

Він впевнений, що в цьому сезоні людей для збору полуниці не вистачатиме, а масштаб дефіциту робочої сили буде дуже помітним.

"Якщо не буде заморозків чи інших аномалій, то 40% плодів залишиться на кущах. Я не лякаю і не згортаю власний бізнес, я просто попереджаю, спираючись на свої спостереження і досвід", — сказав підприємець.

Цю проблему пов'язують зі зниженням призовного віку чоловіків в Україні з 27 до 25 років, через що багато молодих людей не зможуть виїхати за кордон.

За словами Сигоцького, зараз на фермах працюють підлітки або чоловіки віком за 60 років, які не підпадають під мобілізацію.

"Ми вже відчуваємо регулювання, про яке говоримо. На жаль, буде ще гірше", — додав він.

Видання зауважує, що з дефіцитом працівників з України польська економіка, сільське господарство та промисловість, постануть перед труднощами.

Підприємець вважає, що робітники з Азії чи Африки не розв'яжуть ці проблеми.

Нагадаємо, 18 квітня польські фермери знову заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Краковець" та "Шегині".

Також ми писали, що дії протестувальників створюють додаткові перешкоди для українського бізнесу. 98% компаній зіштовхнулися зі збільшенням транспортних витрат через блокаду кордону.