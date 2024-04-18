Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Польше некому собирать клубнику из-за мобилизации в Украине — детали arrow

В Польше некому собирать клубнику из-за мобилизации в Украине — детали

18 апреля 2024 19:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Польше некому собирать клубнику из-за мобилизации в Украине — детали
Сбор клубники. Фото: sad24.pl
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Польше в этом году может возникнуть проблема поиска достаточного количества работников для сбора клубники. Ситуация будет становиться все сложнее, что повлияет на экономику страны.

Об этом пишет SAD24.pl.

Читайте также:

Нехватка работников в Польше

Владелец агентства по трудоустройству CZARSTON Цезарий Сигоцкий отметил, что количество садов и плантаций в Польше растет, а количество работников нет.

Он уверен, что в этом сезоне людей для сбора клубники не хватит, а масштаб дефицита рабочей силы будет очень заметен.

"Если не будет заморозков или других аномалий, то 40% плодов останется на кустах. Я не пугаю и не сворачиваю собственный бизнес, я просто предупреждаю, опираясь на свои наблюдения и опыт", — сказал предприниматель.

Эту проблему связывают со снижением призывного возраста мужчин в Украине с 27 до 25 лет, из-за чего многие молодые люди не смогут уехать за границу.

По словам Сигоцкого, сейчас на фермах работают подростки или мужчины в возрасте 60 лет, не подпадающие под мобилизацию.

"Мы уже чувствуем регулирование, о котором говорим. К сожалению, будет еще хуже", — добавил он.

Издание отмечает, что с дефицитом работников из Украины польская экономика, сельское хозяйство и промышленность, предстанут перед трудностями.

Предприниматель считает, что рабочие из Азии или Африки не разрешат эти проблемы.

Напомним, 18 апреля польские фермеры снова заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Краковец" и "Шегини".

Также мы писали, что действия протестующих создают дополнительные препятствия украинскому бизнесу. 98% компаний столкнулись с увеличением транспортных расходов из-за блокады границы.

Польша
работа
мобилизация
сотрудники
клубника
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость