В Польше некому собирать клубнику из-за мобилизации в Украине — детали

Сбор клубники. Фото: sad24.pl

В Польше в этом году может возникнуть проблема поиска достаточного количества работников для сбора клубники. Ситуация будет становиться все сложнее, что повлияет на экономику страны.

Об этом пишет SAD24.pl.

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Нехватка работников в Польше

Владелец агентства по трудоустройству CZARSTON Цезарий Сигоцкий отметил, что количество садов и плантаций в Польше растет, а количество работников нет.

Он уверен, что в этом сезоне людей для сбора клубники не хватит, а масштаб дефицита рабочей силы будет очень заметен.

"Если не будет заморозков или других аномалий, то 40% плодов останется на кустах. Я не пугаю и не сворачиваю собственный бизнес, я просто предупреждаю, опираясь на свои наблюдения и опыт", — сказал предприниматель.

Эту проблему связывают со снижением призывного возраста мужчин в Украине с 27 до 25 лет, из-за чего многие молодые люди не смогут уехать за границу.

По словам Сигоцкого, сейчас на фермах работают подростки или мужчины в возрасте 60 лет, не подпадающие под мобилизацию.

"Мы уже чувствуем регулирование, о котором говорим. К сожалению, будет еще хуже", — добавил он.

Издание отмечает, что с дефицитом работников из Украины польская экономика, сельское хозяйство и промышленность, предстанут перед трудностями.

Предприниматель считает, что рабочие из Азии или Африки не разрешат эти проблемы.

Напомним, 18 апреля польские фермеры снова заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Краковец" и "Шегини".

Также мы писали, что действия протестующих создают дополнительные препятствия украинскому бизнесу. 98% компаний столкнулись с увеличением транспортных расходов из-за блокады границы.