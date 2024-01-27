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У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП — є постраждалі

27 січня 2024 10:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП — є постраждалі
ДТП українського автобуса в Польщі. Фото: Державна пожежна служба у Грушебові
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 27 січня неподалік кордону у Польщі перекинувся автобус з українцями. Внаслідок аварії травми отримали 18 людей, їх доставили до лікарні.

Про це повідомляє видання TVN24

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ДТП автобуса з українцями в Польщі

Сьогодні вночі в місті Голембе Грубешівського повіту сталася аварія за участю автобуса з українцями. Автобус з'їхав з проїжджої частини та перекинувся на бік. Постраждали 18 осіб. За даними польських служб, через ДТП є перебої в русі.

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ДТП українського автобуса в Польщі. Фото: Державна пожежна служба у Грушебові

У Державній пожежній службі у Грубешуві розповіли, що загалом в автобусі їхали 59 пасажирів та двоє водіїв. 18 постраждали доправили до лікарні, а решту пасажирів автобуса перевезли до найближчого громадського центру.

"Інцидент стався близько 04:00. Автобус впав на бік на повороті дороги. Зараз на дорогах дуже слизько і йде сніг, але пожежники не вважають, що це стало причиною аварії", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, автобус рухався маршрутом Одеса — Варшава.

Нагадаємо, що 19 січня у Польщі в ДТП потрапив український автобус з 26 пасажирами. Внаслідок аварії трьох людей доставили до лікарні. 

А 15 січня ДТП трапилася у Туреччині на трасі Мерсін-Анталія: перекинувся міжміський автобус. Внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще 30 — отримали травми.

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