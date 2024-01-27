У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП — є постраждалі
У ніч проти 27 січня неподалік кордону у Польщі перекинувся автобус з українцями. Внаслідок аварії травми отримали 18 людей, їх доставили до лікарні.
Про це повідомляє видання TVN24.
ДТП автобуса з українцями в Польщі
Сьогодні вночі в місті Голембе Грубешівського повіту сталася аварія за участю автобуса з українцями. Автобус з'їхав з проїжджої частини та перекинувся на бік. Постраждали 18 осіб. За даними польських служб, через ДТП є перебої в русі.
У Державній пожежній службі у Грубешуві розповіли, що загалом в автобусі їхали 59 пасажирів та двоє водіїв. 18 постраждали доправили до лікарні, а решту пасажирів автобуса перевезли до найближчого громадського центру.
"Інцидент стався близько 04:00. Автобус впав на бік на повороті дороги. Зараз на дорогах дуже слизько і йде сніг, але пожежники не вважають, що це стало причиною аварії", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, автобус рухався маршрутом Одеса — Варшава.
Нагадаємо, що 19 січня у Польщі в ДТП потрапив український автобус з 26 пасажирами. Внаслідок аварії трьох людей доставили до лікарні.
А 15 січня ДТП трапилася у Туреччині на трасі Мерсін-Анталія: перекинувся міжміський автобус. Внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще 30 — отримали травми.
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