Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі — є постраждалі

ДТП за участю українського автобуса в Польщі. Фото: biala-podlaska.policja.gov

У ніч проти 19 січня у Польщі в ДТП потрапив український автобус з 26 пасажирами. Внаслідок аварії трьох людей доставили до лікарні.

Про це повідомила речниця поліції міста Біла Підляська Барбара Салчинська-Пирхла в коментарі "Укріфнорму".

Читайте також:

ДТП з українцями в Польщі

У поліції кажуть, що аварія трапилася через не пристосування швидкості до складних погодних умов, адже тоді падав сніг і на дорозі було слизько.

ДТП за участю українського автобуса в Польщі. Фото: biala-podlaska.policja.gov

ДТП за участю українського автобуса в Польщі. Фото: biala-podlaska.policja.gov

"Аварія сталася 00:30 за київським часом на дорозі 812 у населеному пункті Вишниці. За попередніми даними, 63-річний водій автобуса сполученням Рига — Чернівці в умовах негоди не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб на повороті занесло, він з’їхав на праве узбіччя, зачепив енергопоглинаючий бар'єр і перекинувся, зіткнувшись із деревом", — розповіла Салчинська-Пирхла.

Зазначається, що в автобусі були 26 людей: два водії і 24 пасажири. Рятувальні служби на місці надали допомогу постраждалим, але троє людей доправили до лікарень міст Радинь-Підляський, Біла Підляська і Парчів.

Нагадаємо, 15 січня у Туреччині на трасі Мерсін-Анталія трапилася ДТП: перекинувся міжміський автобус. Внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще 30 — отримали травми.

Також 8 січня у Підкарпатському воєводстві Польщі, що розташоване поблизу кордону з Україною, сталася ДТП. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого є постраждалі.