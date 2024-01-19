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Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі — є постраждалі

19 січня 2024 13:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі — є постраждалі
ДТП за участю українського автобуса в Польщі. Фото: biala-podlaska.policja.gov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 19 січня у Польщі в ДТП потрапив український автобус з 26 пасажирами. Внаслідок аварії трьох людей доставили до лікарні. 

Про це повідомила речниця поліції міста Біла Підляська Барбара Салчинська-Пирхла в коментарі "Укріфнорму"

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ДТП з українцями в Польщі

У поліції кажуть, що аварія трапилася через не пристосування швидкості до складних погодних умов, адже тоді падав сніг і на дорозі було слизько. 

аварія у Польщі 19 січня
ДТП за участю українського автобуса в Польщі. Фото: biala-podlaska.policja.gov
аварія у Польщі 19 січня
ДТП за участю українського автобуса в Польщі. Фото: biala-podlaska.policja.gov

"Аварія сталася 00:30 за київським часом на дорозі 812 у населеному пункті Вишниці. За попередніми даними, 63-річний водій автобуса сполученням Рига — Чернівці в умовах негоди не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб на повороті занесло, він з’їхав на праве узбіччя, зачепив енергопоглинаючий бар'єр і перекинувся, зіткнувшись із деревом", — розповіла Салчинська-Пирхла.

Зазначається, що в автобусі були 26 людей: два водії і 24 пасажири. Рятувальні служби на місці надали допомогу постраждалим, але троє людей доправили до лікарень міст Радинь-Підляський, Біла Підляська і Парчів.

Нагадаємо, 15 січня у Туреччині на трасі Мерсін-Анталія трапилася ДТП: перекинувся міжміський автобус. Внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще 30 — отримали травми.

Також 8 січня у Підкарпатському воєводстві Польщі, що розташоване поблизу кордону з Україною, сталася ДТП. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого є постраждалі.

ДТП
Польща
українці
автобуси

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