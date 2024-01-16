У Туреччині трапилася масштабна ДТП за участю автобуса — є загиблі та постраждалі

ДТП у Туреччині. Фото: milliyet

У Туреччині на трасі Мерсін-Анталія трапилася ДТП: перекинувся міжміський автобус. Внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще 30 — отримали травми.

Про це повідомляє Milliyet.

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Як відомо, вчора пізно ввечері, автобус в'їхав в шлагбаум на виїзді з тунелів та перекинувся з невідомої причини. За попередніми даними, внаслідок аварії загинуло дев'ятеро осіб, у тому числі водій автобуса, ще 30 осіб отримали травми. На місце події виїхали 112 бригад швидкої медичної допомоги, жандармерії, AFAD та пожежної охорони. Через аварію на місці також працювали бригади пожежників та автодоріг. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

ДТП в Туреччині. Фото: DHA

ДТП у Туреччині. Фото: milliyet

ДТП в Туреччині. Фото: DHA

Губернатор Мерсіна Алі Хамза Пехліван сказав, що це був нещасний випадок, висловив щирі співчуття родинам загиблих та побажав якнайшвидшого одужання травмованим.

Нагадаємо, 8 січня у Підкарпатському воєводстві Польщі, що розташоване поблизу кордону з Україною, сталася ДТП. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого є постраждалі.

Також ми писали, що у Польщі сталася трагічна ДТП, внаслідок якої загинули троє українців. Аварія сталася на трасі між Глівіце та Жерницею (Сілезьке воєводство).