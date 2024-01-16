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У Туреччині трапилася масштабна ДТП за участю автобуса — є загиблі та постраждалі

16 січня 2024 07:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Туреччині трапилася масштабна ДТП за участю автобуса — є загиблі та постраждалі
ДТП у Туреччині. Фото: milliyet
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Туреччині на трасі Мерсін-Анталія трапилася ДТП: перекинувся міжміський автобус. Внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще 30 — отримали травми.

Про це повідомляє Milliyet

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ДТП у Туреччині: що відомо

Як відомо, вчора пізно ввечері, автобус в'їхав в шлагбаум на виїзді з тунелів та перекинувся з невідомої причини. За попередніми даними, внаслідок аварії загинуло дев'ятеро осіб, у тому числі водій автобуса, ще 30 осіб отримали травми. На місце події виїхали 112 бригад  швидкої медичної допомоги, жандармерії, AFAD та пожежної охорони. Через аварію на місці також працювали бригади пожежників та автодоріг. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

ДТП у Туреччині
ДТП в Туреччині. Фото: DHA
ДТП у Туреччині
ДТП у Туреччині. Фото: milliyet
ДТП у Туреччині
ДТП в Туреччині. Фото: DHA

Губернатор Мерсіна Алі Хамза Пехліван сказав, що це був нещасний випадок, висловив щирі співчуття родинам загиблих та побажав якнайшвидшого одужання травмованим.

Нагадаємо, 8 січня у Підкарпатському воєводстві Польщі, що розташоване поблизу кордону з Україною, сталася ДТП. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого є постраждалі.

Також ми писали, що у Польщі сталася трагічна ДТП, внаслідок якої загинули троє українців. Аварія сталася на трасі між Глівіце та Жерницею (Сілезьке воєводство).

ДТП
Туреччина
смерть
автобуси

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