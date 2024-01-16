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В Турции произошло масштабное ДТП с участием автобуса — есть погибшие и пострадавшие

16 января 2024 07:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Турции произошло масштабное ДТП с участием автобуса — есть погибшие и пострадавшие
ДТП в Турции. Фото: milliyet
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Турции на трассе Мерсин-Анталия произошло ДТП: перевернулся междугородний автобус. В результате аварии погибли девять человек, еще 30 получили травмы.

Об этом сообщает Milliyet.

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ДТП в Турции: что известно

Как известно, вчера поздно вечером автобус въехал в шлагбаум на выезде из тоннелей и перевернулся по неизвестной причине. По предварительным данным, в результате аварии погибли девять человек, в том числе водитель автобуса, еще 30 человек получили травмы. На место происшествия выехали 112 бригад скорой медицинской помощи, жандармерии, AFAD и пожарной охраны. Из-за аварии на месте также работали бригады пожарных и автодорог. Всех пострадавших доставили в больницу.

ДТП в Турции
ДТП в Турции. Фото: DHA
ДТП в Турции
ДТП в Турции. Фото: milliyet
ДТП в Турции
ДТП в Турции. Фото: DHA

Губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан сказал, что это был несчастный случай, выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления травмированным.

Напомним, 8 января в Подкарпатском воеводстве Польши, расположенном вблизи границы с Украиной, произошло ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали.

Также мы писали, что в Польше произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли трое украинцев. Авария произошла на трассе между Гливице и Жерницей (Силезское воеводство).

ДТП
Турция
смерть
автобусы

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