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Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше — есть пострадавшие

19 января 2024 13:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше — есть пострадавшие
ДТП с участием украинского автобуса в Польше. Фото: biala-podlaska.policja.gov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 19 января в Польше в ДТП попал украинский автобус с 26 пассажирами. В результате аварии трех человек доставили в больницу.

Об этом сообщила спикер полиции города Белая Подлясская Барбара Салчинская-Пырхла в комментарии "Укринформу".

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ДТП с украинцами в Польше

В полиции говорят, что авария произошла из-за не приспособления скорости к сложным погодным условиям, ведь тогда падал снег и на дороге было скользко.

авария в Польше 19 января
ДТП с участием украинского автобуса в Польше. Фото: biala-podlaska.policja.gov
авария в Польше 19 января
ДТП с участием украинского автобуса в Польше. Фото: biala-podlaska.policja.gov

"Авария произошла в 00:30 по киевскому времени на дороге 812 в населенном пункте Вишницы. По предварительным данным, 63-летний водитель автобуса сообщением Рига — Черновцы в условиях непогоды не справился с управлением, в результате чего транспортное средство на повороте занесло, он съехал на правую обочину, задел энергопоглощающий барьер и перевернулся, столкнувшись с деревом", — рассказала Салчинская-Пырхла.

Отмечается, что в автобусе было 26 человек: два водителя и 24 пассажира. Спасательные службы на месте оказали помощь пострадавшим, но три человека доставили в больницы городов Радинь-Подляский, Белая Подляска и Парчев.

Напомним, 15 января в Турции на трассе Мерсин-Анталия произошло ДТП: перевернулся междугородний автобус. В результате аварии погибли девять человек, еще 30 получили травмы.

Также 8 января в Подкарпатском воеводстве Польши, расположенном вблизи границы с Украиной, произошло ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали.

ДТП
Польша
украинцы
автобусы

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