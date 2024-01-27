В Польше автобус с украинцами попал в ДТП — есть пострадавшие

ДТП украинского автобуса в Польше. Фото: Государственная пожарная служба в Грушебове

В ночь на 27 января недалеко от границы в Польше перевернулся автобус с украинцами. В результате аварии травмы получили 18 человек, их доставили в больницу.

Об этом сообщает издание TVN24.

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ДТП автобуса с украинцами в Польше

Сегодня ночью в городе Голембе Грубешевского уезда произошла авария с участием автобуса с украинцами. Автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на бок. Пострадали 18 человек. По данным польских служб, из-за ДТП есть перебои в движении.

ДТП украинского автобуса в Польше. Фото: Государственная пожарная служба в Грушебове

В Государственной пожарной службе в Грубешуве рассказали, что всего в автобусе ехали 59 пассажиров и два водителя. 18 пострадавших доставили в больницу, а остальных пассажиров автобуса перевезли в ближайший общественный центр.

"Инцидент произошел около 04:00. Автобус упал на бок на повороте дороги. Сейчас на дорогах очень скользко и идет снег, но пожарные не считают, что это стало причиной аварии", — говорится в сообщении.

Как известно, автобус двигался по маршруту Одесса — Варшава.

Напомним, что 19 января в Польше в ДТП попал украинский автобус с 26 пассажирами. В результате аварии трех человек доставили в больницу.

А 15 января ДТП произошло в Турции на трассе Мерсин-Анталия: перевернулся междугородний автобус. В результате аварии погибли девять человек, еще 30 получили травмы.