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У Південній Кореї незадоволені зняттям обвинувачень про шахрайство з глави Samsung

9 лютого 2024 08:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Південній Кореї незадоволені зняттям обвинувачень про шахрайство з глави Samsung
Голова Samsung Джей Й. Лі з правоохоронцями. Фото: Bloomberg
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прокуратура Південної Кореї подала апеляцію на вирок суду в Сеулі, який зняв обвинувачення з очільника компанії Samsung Electronics Co. Спадкоємця концерну Лі Дже Йону (відомий як Джей Й. Лі) звинуватили в махінаціях із курсами акцій і бухгалтерському шахрайстві.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Прокуратура Центрального округу Сеула подала апеляцію у четвер, 8 лютого. Відповідно після апеляції справою займатиметься суд вищої інстанції.

У листопаді минулого року прокуратура вимагала на суді для Лі п'ять років тюремного ув'язнення разом зі штрафом у 376 тис. доларів. Центральний районний суд Сеула 5 лютого виніс виправдовувальний вирок щодо глави компанії та ще декількох посадовців Samsung. 

Як вказано у виданні, судді заявили, що у справі про шахрайство є недоліки, зокрема невірогідні докази та їх відсутність щодо намірів Лі ввести раду директорів в оману.

Під час судового засідання голова Samsung заперечив свою провину. У листопаді він вимагав дати йому можливість очолити компанію "в часи технологічних збоїв".

Нагадаємо, через шахрайську схему одна з міжнародних компаній втратила 26 млн доларів. Зловмисники виманили кошти використавши відео на основі штучного інтелекту. 

Додамо, фахівці ООН займаються розслідуванням 58 кібератак Північної Кореї. Стало відомо, що КНДР отримала на цьому 3 млрд доларів для розвитку своєї ядерної програми. Світова спільнота скаржиться, що країна нехтує санкціями Ради Безпеки.

суд
шахрайство
Південна Корея
прокуратура
Samsung

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