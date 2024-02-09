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В Южной Корее недовольны снятием обвинений о мошенничестве с главы Samsung

9 февраля 2024 08:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Южной Корее недовольны снятием обвинений о мошенничестве с главы Samsung
Глава Samsung Джей Й. Ли со стражами порядка. Фото: Bloomberg
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Прокуратура Южной Кореи подала апелляцию на приговор суда в Сеуле, снявшего обвинение с главы компании Samsung Electronics Co. Наследник концерна Ли Дже Йон (известный как Джей Й. Ли) обвинен в махинациях с курсами акций и бухгалтерском мошенничестве.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Прокуратура Центрального округа Сеула подала апелляцию в четверг, 8 февраля. Соответственно, после апелляции делом будет заниматься суд высшей инстанции.

В ноябре прошлого года прокуратура требовала в суде для Ли пять лет тюремного заключения вместе со штрафом в 376 тыс. долларов. Центральный районный суд Сеула 5 февраля вынес оправдательный приговор в отношении главы компании и еще нескольких должностных лиц Samsung.

Как указано в издании, судьи заявили, что по делу о мошенничестве есть недостатки, в частности, недостоверные доказательства и их отсутствие относительно намерений Ли ввести совет директоров в заблуждение.

Во время судебного заседания глава Samsung отрицал свою вину. В ноябре он потребовал дать ему возможность возглавить компанию "во времена технологических сбоев".

Напомним, из-за мошеннической схемы одна из международных компаний потеряла 26 млн долларов. Злоумышленники выманили средства, использовав видео на основе искусственного интеллекта.

Добавим, специалисты ООН занимаются расследованием 58 кибератак Северной Кореи. Стало известно, что КНДР получила на этом 3 млрд долларов для развития своей ядерной программы. Мировое сообщество жалуется, что страна пренебрегает санкциями Совета Безопасности.

суд
мошенничество
Южная Корея
прокуратура
Samsung

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