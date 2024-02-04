Шахраї виманили 26 млн доларів з компанії — як їм це вдалося

Банківська картка. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Одна з міжнародних компаній втратила 26 млн доларів через шахраїв. Вони змогли виманити кошти за допомогою відео на основі штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

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Видання пише, що шахраї сфабрикували зображення фінансового директора компанії під час відеодзвінка та інших учасників — для цього вони використовували загальнодоступні відеозаписи.

Таким чином їм вдалося переконати жертву здійснити загалом 15 переказів на п’ять гонконзьких банківських рахунків.

Так, фінансовий відділ компанії отримав фішингове повідомлення начебто від свого британського фінансового директора в середині січня. Поліція не ідентифікувала ані компанію, ані її співробітників.

Нагадаємо, що у міжнародній електронній платіжній системі PayPal оголосили про намір запустити оновлення на основі штучного інтелекту у 2024 році. Відомо деякі подробиці щодо нових продуктів.

Крім того, британська розвідка вважає, що швидкий розвиток нових інструментів штучного інтелекту призведе до збільшення кількості кібератак. Завдяки розумній програмі можна буде створювати більш переконливі електронні листи або документи, які використовуються в онлайн-фішингових кампаніях.