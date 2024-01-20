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Компанія Ілона Маска з розробки ШІ отримала 500 мільйонів доларів інвестицій

20 січня 2024 12:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Компанія Ілона Маска з розробки ШІ отримала 500 мільйонів доларів інвестицій
Підприємець Ілон Маск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Компанія з розробки технології штучного інтелекту, яку очолює Ілон Маск, отримала інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів.  Сам підприємець назвав цю новину фейком.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Компанія Ілона Маска отримала інвестиції

Компанія розробник штучного інтелекту xAI, засновником якої є Ілон Маск, залучила інвестиції розміром у 500 мільйонів доларів. 

Бізнесменам пропонують інвестувати в xAI щонайменше 25% від суми, яку вони вклали в X. Це означає, що цим інвесторам пропонується інвестувати в xAI щонайменше 25% від суми, яку вони вклали в X.

Сам Ілон Маск назвав цю інформацію "фейковою новиною".

Раніше ми повідомляли, що співробітники американського мільярдера Ілона Маска занепокоєнні його станом. Засновник компаній Tesla та SpaceX вживає наркотики, що впливає і на роботу його колег.

Нагадуємо, що мільярдер та підприємець Ілон Маск прокоментував на платформі Х мем, який висміює рішення Наполеона розпочати війну з Росією посеред року.

Ілон Маск
штучний інтелект
технології
IT
світ

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