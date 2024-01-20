Компания Илона Маска по разработке ИИ получила 500 миллионов долларов инвестиций
Компания по разработке технологии искусственного интеллекта, которую возглавляет Илон Маск, получила инвестиции в размере 500 миллионов долларов. Сам предприниматель назвал эту новость фейком.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания Илона Маска получила инвестиции
Компания разработчик искусственного интеллекта xAI, основателем которой является Илон Маск, привлекла инвестиции в размере 500 миллионов долларов.
Бизнесменам предлагают инвестировать в xAI не менее 25% от суммы, которую они вложили в X. Это означает, что этим инвесторам предлагается инвестировать в xAI не менее 25% от суммы, которую они вложили в X.
Сам Илон Маск назвал эту информацию "фейковой новостью".
Ранее мы сообщали, что сотрудники американского миллиардера Илона Маска обеспокоены его состоянием. Основатель компаний Tesla и SpaceX употребляет наркотики, что влияет и на работу его коллег.
Напомним, что миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал на платформе Х мем, который высмеивает решение Наполеона начать войну с Россией в середине года.
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