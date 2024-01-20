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Компания Илона Маска по разработке ИИ получила 500 миллионов долларов инвестиций

20 января 2024 12:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Компания Илона Маска по разработке ИИ получила 500 миллионов долларов инвестиций
Предприниматель Илон Маск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Компания по разработке технологии искусственного интеллекта, которую возглавляет Илон Маск, получила инвестиции в размере 500 миллионов долларов. Сам предприниматель назвал эту новость фейком.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Компания Илона Маска получила инвестиции

Компания разработчик искусственного интеллекта xAI, основателем которой является Илон Маск, привлекла инвестиции в размере 500 миллионов долларов.

Бизнесменам предлагают инвестировать в xAI не менее 25% от суммы, которую они вложили в X. Это означает, что этим инвесторам предлагается инвестировать в xAI не менее 25% от суммы, которую они вложили в X.

Сам Илон Маск назвал эту информацию "фейковой новостью".

Ранее мы сообщали, что сотрудники американского миллиардера Илона Маска обеспокоены его состоянием. Основатель компаний Tesla и SpaceX употребляет наркотики, что влияет и на работу его коллег.

Напомним, что миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал на платформе Х мем, который высмеивает решение Наполеона начать войну с Россией в середине года.

Илон Маск
искусственный интеллект
технологии
IT
мир

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