Мошенники выманили 26 млн долларов из компании — как им это удалось

Банковская карта. Иллюстративное фото: из открытых источников

Одна из международных компаний потеряла 26 млн долларов из-за мошенников. Они смогли выманить средства с помощью видео на основе искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg.

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Издание пишет, что мошенники сфабриковали изображение финансового директора компании во время видеозвонка и других участников — для этого они использовали общедоступные видеозаписи.

Таким образом им удалось убедить жертву совершить в общей сложности 15 переводов на пять гонконгских банковских счетов.

Так, финансовый отдел компании получил фишинговое сообщение вроде бы от своего британского финансового директора в середине января. Полиция не идентифицировала ни компанию, ни ее сотрудников.

Напомним, что в международной электронной платежной системе PayPal объявили о намерении запустить обновление на основе искусственного интеллекта в 2024 году. Известны некоторые подробности о новых продуктах.

Кроме того, британская разведка считает, что быстрое развитие новых инструментов искусственного интеллекта приведет к увеличению количества кибератак. Благодаря разумной программе можно будет создавать более убедительные электронные письма или документы, используемые в онлайн-фишинговых кампаниях.