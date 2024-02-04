Мошенники выманили 26 млн долларов из компании — как им это удалось
Одна из международных компаний потеряла 26 млн долларов из-за мошенников. Они смогли выманить средства с помощью видео на основе искусственного интеллекта.
Об этом пишет Bloomberg.
С помощью ИИ выманили деньги у компании
Издание пишет, что мошенники сфабриковали изображение финансового директора компании во время видеозвонка и других участников — для этого они использовали общедоступные видеозаписи.
Таким образом им удалось убедить жертву совершить в общей сложности 15 переводов на пять гонконгских банковских счетов.
Так, финансовый отдел компании получил фишинговое сообщение вроде бы от своего британского финансового директора в середине января. Полиция не идентифицировала ни компанию, ни ее сотрудников.
Напомним, что в международной электронной платежной системе PayPal объявили о намерении запустить обновление на основе искусственного интеллекта в 2024 году. Известны некоторые подробности о новых продуктах.
Кроме того, британская разведка считает, что быстрое развитие новых инструментов искусственного интеллекта приведет к увеличению количества кибератак. Благодаря разумной программе можно будет создавать более убедительные электронные письма или документы, используемые в онлайн-фишинговых кампаниях.
Читайте Новини.LIVE!