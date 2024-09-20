У Підмосков'ї з ночі горить склад на понад 5000 квадратних метрів

Пожежа на складі. Фото: росЗМІ

Поблизу Москви у Росії вранці у п'ятницю, 20 вересня, розгорілася масштабна пожежа. Відомо, що вогонь охопив понад 5 тисяч квадратних метрів на складі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У селі Апаринки поблизу російської столиці горить склад на площі понад 5000 квадратних метрів, займання розпочалося близько опівночі.

Вогонь швидко розходиться та вже спричинив часткове обвалення покрівлі сталося на складі. На місці працюють понад 65 пожежників та 22 одиниці техніки, станом на ранок досі не вдалося локалізувати загоряння — полум'я охоплює нові квадратні метри будівлі.

На самому ж складі зберігається текстильна продукція однієї з фабрик: подушки, ковдри, матраци тощо. Інформації про постраждалих наразі немає.