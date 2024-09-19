Нічна пожежа 19 вересня в Ростові — росіяни заявляють про атаку безпілотників

Пожежа в Ростові-на-Дону, РФ. Фото: скриншот

Вночі 19 вересня в російському Ростові-на-Дону знов чули звуки безпілотників, після чого розпочалася масштабна пожежа. Місцеві жителі заявляють також про детонацію після загоряння.

Про це повідомляють місцеві ростовські пабліки.

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У ніч на четвер, 19 вересня, жителі Ростова-на-Дону чули потужний вибух в одному з районів міста, після чого розпочалася пожежа.

За словами очевидців, перед вибухом було чутно звук безпілотника.

"Вибух і пожежа поруч із Ворошиловським мостом і Лівобережною. Очевидці кажуть, що перед цим чули звук, схожий на безпілотник. Доповнення: У МНС уточнили, що горів склад. Спочатку почалася пожежа, потім щось рвонуло", — йдеться в повідомленні.

Офіційних заяв від місцевої влади, російського МНС або Міноборони поки немає.

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