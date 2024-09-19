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Ростов у вогні — росіяни пишуть про чергову пожежу на складі

19 вересня 2024 08:58
Галина Шподарева - редактор
Нічна пожежа 19 вересня в Ростові — росіяни заявляють про атаку безпілотників
Пожежа в Ростові-на-Дону, РФ. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Вночі 19 вересня в російському Ростові-на-Дону знов чули звуки безпілотників, після чого розпочалася масштабна пожежа. Місцеві жителі заявляють також про детонацію після загоряння. 

Про це повідомляють місцеві ростовські пабліки. 

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У ніч на четвер, 19 вересня, жителі Ростова-на-Дону чули потужний вибух в одному з районів міста, після чого розпочалася пожежа.

Ростов у вогні — росіяни пишуть про чергову пожежу на складі - фото 1

За словами очевидців, перед вибухом було чутно звук безпілотника. 

"Вибух і пожежа поруч із Ворошиловським мостом і Лівобережною. Очевидці кажуть, що перед цим чули звук, схожий на безпілотник. Доповнення: У МНС уточнили, що горів склад. Спочатку почалася пожежа, потім щось рвонуло", — йдеться в повідомленні. 

Офіційних заяв від місцевої влади, російського МНС або Міноборони поки немає. 

Увага 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

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