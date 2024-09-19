Ночной пожар 19 сентября в Ростове — россияне заявляют об атаке беспилотников

Пожар в Ростове-на-Дону, РФ. Фото: скриншот

Ночью 19 сентября в российском Ростове-на-Дону снова слышали звуки беспилотников, после чего начался масштабный пожар. Местные жители заявляют также о детонации после возгорания.

Об этом сообщают местные ростовские паблики.

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В ночь на четверг, 19 сентября, жители Ростова-на-Дону слышали мощный взрыв в одном из районов города, после чего начался пожар.

По словам очевидцев, перед взрывом был слышен звук беспилотника.

"Взрыв и пожар рядом с Ворошиловским мостом и Левобережной. Очевидцы говорят, что перед этим слышали звук, похожий на беспилотник. В МЧС уточнили, что горел склад. Сначала начался пожар, потом что-то рвануло", — говорится в сообщении.

Официальных заявлений от местных властей, российского МЧС или Минобороны пока нет.

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