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Ростов в огне — россияне пишут об очередном пожаре на складе

19 сентября 2024 08:58
Галина Шподарева - редактор
Ночной пожар 19 сентября в Ростове — россияне заявляют об атаке беспилотников
Пожар в Ростове-на-Дону, РФ. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Ночью 19 сентября в российском Ростове-на-Дону снова слышали звуки беспилотников, после чего начался масштабный пожар. Местные жители заявляют также о детонации после возгорания. 

Об этом сообщают местные ростовские паблики.

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В ночь на четверг, 19 сентября, жители Ростова-на-Дону слышали мощный взрыв в одном из районов города, после чего начался пожар.

Ростов в огне — россияне пишут об очередном пожаре на складе - фото 1

По словам очевидцев, перед взрывом был слышен звук беспилотника.

"Взрыв и пожар рядом с Ворошиловским мостом и Левобережной. Очевидцы говорят, что перед этим слышали звук, похожий на беспилотник. В МЧС уточнили, что горел склад. Сначала начался пожар, потом что-то рвануло", — говорится в сообщении.

Официальных заявлений от местных властей, российского МЧС или Минобороны пока нет.

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