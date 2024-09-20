В Подмосковье с ночи горит склад более 5000 квадратных метров

Пожар на складе. Фото: росСМИ

Вблизи Москвы в России утром в пятницу, 20 сентября, разгорелся масштабный пожар. Известно, что огонь охватил более 5 тысяч квадратных метров на складе.

Об этом пишут российские СМИ.

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В селе Апаринки вблизи российской столицы горит склад на площади более 5000 квадратных метров, возгорание началось около полуночи.

Огонь быстро расходится и уже вызвал частичное обрушение кровли на складе. На месте работают более 65 пожарных и 22 единиц техники, по состоянию на утро до сих пор не удалось локализовать возгорание — пламя охватывает новые квадратные метры здания.

На самом же складе хранится текстильная продукция одной из фабрик: подушки, одеяла, матрасы и т.д. Информации о пострадавших пока нет.