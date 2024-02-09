Звільнення Залужного - у Пентагоні запевнили, що підтримуватимуть Україну, незважаючи на відставку Залужного

Офіційний представник Пентагону Патрік Райдер. Фото: US Department of Defense

Відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не вплине на підтримку України з боку США та Пентагону. Таку позицію озвучив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер.

Про це він сказав під час брифінгу у четвер, 8 лютого, повідомляє Reuters.

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"Підтримка України з боку США є постійною, і зміна військового керівництва в Києві на цю підтримку не вплине", — сказав Райдер.

Крім того, помічниця американського міністра оборони з питань міжнародної безпеки Ллойда Остіна Селеста Уолландер заявила, що в Україні, на відміну від країни-агресора Росії, армію контролюють демократичні механізми.

Говорячи про призначення Головкомом ЗСУ Олександра Сирського, вона назвала його "досвідченим та успішним командиром".

"Сполучені Штати поважають і працюватимуть з тим, кого демократично обрано уряд, лідер, президент Зеленський обере своїм головнокомандувачем, і ми ефективно працюватимемо з генералом Сирським, ми вже це робимо", — додала Валландер.

До слова, Остін ще не розмовляв із Сирським після його призначення.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували рішення Президента України Володимира Зеленського замінити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Координатор Ради національної безпеки адміністрації американського лідера Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать працювати з нашою країною і після цього.

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Нагадаємо, 4 лютого Зеленський уперше підтвердив свої наміри звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України. Лідер країни наголосив, що планує замінити деяке керівництво держави, не тільки в армії.