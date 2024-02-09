Увольнение Залужного - в Пентагоне заверили, что будут поддерживать Украину, несмотря на отставку Залужного

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Фото: US Department of Defense

Отставка Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не повлияет на поддержку Украины со стороны США и Пентагона. Такую позицию озвучил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, 8 февраля, сообщает Reuters.

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"Поддержка Украины со стороны США постоянна, и смена военного руководства в Киеве на эту поддержку не повлияет", — сказал Райдер.

Кроме того, помощница американского министра обороны по вопросам международной безопасности Ллойда Остина Селеста Уолландер заявила что в Украине, в отличие от страны-агрессора России, армию контролируют демократические механизмы.

Говоря о назначении Главкомом ВСУ Александра Сырского, она назвала его "опытным и успешным командиром".

"Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избрано правительство, лидер, президент Зеленский изберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже это делаем", — добавила Валландер.

К слову, Остин еще не разговаривал с Сырским после его назначения.

Напомним, в Белом доме прокомментировали решение Президента Украины Владимира Зеленского заменить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Координатор Совета национальной безопасности администрации американского лидера Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат работать с нашей страной и после этого.

О том, как Залужный пришел в главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку, читайте — в материале Новини.LIVE.

Напомним, 4 февраля Зеленский впервые подтвердил свои намерения уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Лидер страны подчеркнул, что планирует заменить некоторое руководство государства, не только в армии.