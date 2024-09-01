Павло Дуров прогулявся Парижем після звільнення з-під арешту

У Парижі вперше після звільнення з-під арешту помітили Дурова на прогулянці
1 вересня 2024 22:07
Засновник Telegram Павло Дуров разом з дівчиною Юлією Вавіловою у Парижі. Фото: parismatch.com
У Парижі вперше після звільнення з-під арешту помітили засновника Telegram Павла Дурова. Він гуляв містом разом з дівчиною Юлією Вавіловою.
Про це повідомляє Paris Match у неділю, 1 вересня.
Читайте також:
Дуров на прогулянці у Парижі
Дуров був одягнутий у чорні штани та куртку. На його голові кепка, а також на очах чорні окуляри. Вавілова була у чорному вбранні. На обличчях обох — усмішки.
Paris Match пише, що численні проблеми із законом не завадили Дурову насолоджуватися паризьким життям.
Читайте Новини.LIVE!