Павло Дуров прогулявся Парижем після звільнення з-під арешту

Засновник Telegram Павло Дуров разом з дівчиною Юлією Вавіловою у Парижі. Фото: parismatch.com

У Парижі вперше після звільнення з-під арешту помітили засновника Telegram Павла Дурова. Він гуляв містом разом з дівчиною Юлією Вавіловою.

Про це повідомляє Paris Match у неділю, 1 вересня.

Читайте також:

Дуров на прогулянці у Парижі

Дуров був одягнутий у чорні штани та куртку. На його голові кепка, а також на очах чорні окуляри. Вавілова була у чорному вбранні. На обличчях обох — усмішки.

Засновник Telegram Павло Дуров разом з дівчиною Юлією Вавіловою у Парижі. Фото: parismatch.com

Paris Match пише, що численні проблеми із законом не завадили Дурову насолоджуватися паризьким життям.