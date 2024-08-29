Павла Дурова позбавили батьківських прав у Швейцарії

Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea/File Photo

У Швейцарії суд позбавив батьківських прав засновника Telegram Павла Дурова. Йдеться про трьох дітей Ірини Болгар.

Про це матір дітей повідомила в Instagram у четвер, 29 серпня.

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За словами Болгар, Трибунал із захисту дітей і дорослих ініціював розслідування, проведене органами опіки Женеви. Після цього було ухвалено відповідне рішення.

Жінка розповіла, що сама подала до суду, оскільки наприкінці 2022 року Дуров хотів "примусити" її переїхати з дітьми в ОАЕ.

Після того, як вона відмовила, засновник Telegram нібито заблокував їй доступ до всіх банківських карток і припинив оплату рахунків. Болгар пише, що Дуров не став підписувати згоду на продовження дітям європейських імміграційних документів, "щоб не дати можливості залишитися в Європі".

Допис Болгар. Фото: скриншот