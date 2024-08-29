Павла Дурова лишили родительских прав в Швейцарии

Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea/File Photo

В Швейцарии суд лишил родительских прав основателя Telegram Павла Дурова. Речь идет о троих детях Ирины Болгар.

Об этом мать детей сообщила в Instagram в четверг, 29 августа.

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По словам Болгар, Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы. После этого было принято решение.

Женщина рассказала, что сама подала в суд, поскольку в конце 2022 года Дуров хотел "заставить" ее переехать с детьми в ОАЭ.

После того, как она отказала, основатель Telegram якобы заблокировал ей доступ ко всем банковским картам и прекратил оплату счетов. Болгар пишет, что Дуров не стал подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов, "чтобы не дать возможности остаться в Европе".

Пост Болгар. Фото: скриншот