Павел Дуров прогулялся по Парижу после освобождения из-под ареста

В Париже впервые после освобождения из-под ареста заметили Дурова на прогулке
1 сентября 2024 22:07
Основатель Telegram Павел Дуров вместе с девушкой Юлией Вавиловой в Париже. Фото: parismatch.com
В Париже впервые после освобождения из-под ареста был замечен основатель Telegram Павел Дуров. Он гулял по городу вместе с девушкой Юлией Вавиловой.
Об этом сообщает Paris Match в воскресенье, 1 сентября.
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Дуров был одет в черные брюки и куртку. На его голове кепка, а также на глазах черные очки. Вавилова была в черном наряде. На лицах обоих — улыбки.
Paris Match пишет, что многочисленные проблемы с законом не помешали Дурову наслаждаться парижской жизнью.
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