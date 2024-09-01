Павел Дуров прогулялся по Парижу после освобождения из-под ареста

Основатель Telegram Павел Дуров вместе с девушкой Юлией Вавиловой в Париже. Фото: parismatch.com

В Париже впервые после освобождения из-под ареста был замечен основатель Telegram Павел Дуров. Он гулял по городу вместе с девушкой Юлией Вавиловой.

Об этом сообщает Paris Match в воскресенье, 1 сентября.

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Дуров был одет в черные брюки и куртку. На его голове кепка, а также на глазах черные очки. Вавилова была в черном наряде. На лицах обоих — улыбки.

Основатель Telegram Павел Дуров вместе с девушкой Юлией Вавиловой в Париже. Фото: parismatch.com

Paris Match пишет, что многочисленные проблемы с законом не помешали Дурову наслаждаться парижской жизнью.