У Парижі помер глава міжнародної організації Репортери без кордонів Крістоф Делуар

Голова організації «Репортери без кордонів» Крістоф Делуар. Фото: THOMAS SAMSON/AFP

У Парижі помер глава відомої міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF) Крістоф Делуар. Він очолював її з 2012 року.

Про це у суботу, 8 червня, повідомили на офіційному сайті "Репортерів без кордонів".

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На сайті "Репортерів без кордонів" зазначається, що Крістофу Делуару було 53 роки і він помер внаслідок нетривалої тяжкої хвороби.

"Ми шоковані, приголомшені та сповнені болю надто ранньою смертю. Він зробив організацію придатною для майбутнього в той час, коли дезінформація та напади на журналістів дедалі більше загрожують свободі преси, а автократії намагаються придушити вільну пресу. Ми глибоко вдячні йому за його невтомну відданість свободі преси", — заявила директор німецької секції "Репортерів без кордонів" Аня Остергаус.

Крістоф Делуар очолив "Репортери без кордонів" у 2012 році. У 2018-му він заснував Форум інформації та демократії — ініціативу, яка виступає за верховенство права та вільну пресу як основу кожної демократії.

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