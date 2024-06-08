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У Парижі помер глава міжнародної організації Репортери без кордонів

8 червня 2024 23:37
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Парижі помер глава міжнародної організації Репортери без кордонів Крістоф Делуар
Голова організації «Репортери без кордонів» Крістоф Делуар. Фото: THOMAS SAMSON/AFP
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Парижі помер глава відомої міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF) Крістоф Делуар. Він очолював її з 2012 року. 

Про це у суботу, 8 червня, повідомили на офіційному сайті "Репортерів без кордонів"

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На сайті "Репортерів без кордонів" зазначається, що Крістофу Делуару було 53 роки і він помер внаслідок нетривалої тяжкої хвороби.

"Ми шоковані, приголомшені та сповнені болю надто ранньою смертю. Він зробив організацію придатною для майбутнього в той час, коли дезінформація та напади на журналістів дедалі більше загрожують свободі преси, а автократії намагаються придушити вільну пресу. Ми глибоко вдячні йому за його невтомну відданість свободі преси", — заявила директор німецької секції "Репортерів без кордонів" Аня Остергаус.

Крістоф Делуар очолив "Репортери без кордонів" у 2012 році. У 2018-му він заснував Форум інформації та демократії — ініціативу, яка виступає за верховенство права та вільну пресу як основу кожної демократії.

Нагадаємо, відомий український журналіст та ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вшанував пам'ять своїх колег, які висвітлювали страшні події війни та загинули від рук окупантів. 

Раніше у ЗСУ показали роботу журналістів на передовій, що вражає. 

смерть
ЗМІ
Франція
журналісти
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