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Разом до перемоги — Зеленський звернувся до українських журналістів

6 червня 2024 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський привітав журналістів з професійним святом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні у четвер, 6 червня, відзначають День журналіста. Президент Володимир Зеленський вже привітав усіх причетних.

Своє привітання глава держави написав у Telegram.

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Український лідер наголосив, що мати силу в битві за правду не менш важливо, ніж мати зброю в битві за землю. За його словами, вистояти у війні — це завжди комплексне завдання для всього народу.

"Для людей, які мають знати реальну картину, відрізняти істину від дезінформації та відчувати єдність — єдність суспільства, що проявляється єдиним розумінням спільної мети", — зазначив Зеленський.

Глава держави пише, що у День журналіста, Україна вшановує хоробрість і чистоту погляду тих, хто захищає суспільство від брехні та дезінформації. Країна дякує кожному й кожній, хто висвітлює боротьбу в цій війні, хто на власні очі бачить жахи та фіксує їх, перебуває пліч-о-пліч із військовими у найгарячіших точках держави, хто допомагає Україні зберегти увагу світу, розповідає про наших людей. 

"Ми відзначаємо українських воєнкорів, українські редакції та всіх представників ЗМІ, які працюють сміливо й завдяки яким не лише Україна, а й увесь світ читає, бачить і чує про героїзм нашого народу. Вітаю всіх вас із професійним днем! І бажаю найважливішого – перемоги. Перемоги, яку всі ми можемо наблизити тільки разом", — додав Зеленський.

Зазначимо, День журналіста — це щорічне професійне свято працівників ЗМІ в Україні. За дату святкування визначено 6 червня — день прийняття 6 червня 1992 року Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.

Нагадаємо, глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко розповів, що з початку повномасштабного вторгнення загинув 91 журналіст, ще 31 медійник перебуває в російському полоні.

Також командуючий Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк незвичайним чином привітав українських журналістів із їхнім професійним святом. Він показав, в яких умовах працівникам медіа доводиться виконувати професійний обов'язок на передовій.

Україна
Володимир Зеленський
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