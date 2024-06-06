Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Украине в четверг, 6 июня отмечают День журналиста. Президент Владимир Зеленский уже поздравил всех причастных.

Свое поздравление глава государства написал в Telegram.

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Поздравление Зеленского с Днем журналиста

Украинский лидер подчеркнул, что иметь силу в битве за правду не менее важно, чем оружие в битве за землю. По его словам, выстоять в войне — это всегда комплексная задача для всего народа.

"Для людей, которые должны знать реальную картину, отличать истину от дезинформации и чувствовать единство — единство общества, которое проявляется единым пониманием общей цели", — отметил Зеленский.

Глава государства пишет, что в День журналиста, Украина чтит храбрость и чистоту взгляда тех, кто защищает общество от лжи и дезинформации. Страна благодарит каждого и каждую, кто освещает борьбу в этой войне, кто собственными глазами видит ужасы и фиксирует их, находится бок о бок с военными в горячих точках государства, кто помогает Украине сохранить внимание мира, рассказывает о наших людях.

"Мы отмечаем украинских военкоров, украинские редакции и всех представителей СМИ, которые работают смело и благодаря которым не только Украина, но и весь мир читает, видит и слышит о героизме нашего народа. Поздравляю всех вас с профессиональным днем! И желаю самого важного — победы. Победы, которую все мы можем приблизить только вместе", — добавил Зеленский.

Отметим, День журналиста — это ежегодный профессиональный праздник работников СМИ в Украине. Датой празднования определено 6 июня — день принятия 6 июня 1992 года Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов.

Напомним, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения погиб 91 журналист, еще 31 медийщик находится в российском плену.

Также командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк необычным образом поздравил украинских журналистов с их профессиональным праздником. Он показал, в каких условиях работникам медиа приходится выполнять профессиональную обязанность на передовой.