Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Вместе к победе — Зеленский обратился к украинским журналистам arrow

Вместе к победе — Зеленский обратился к украинским журналистам

6 июня 2024 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине в четверг, 6 июня отмечают День журналиста. Президент Владимир Зеленский уже поздравил всех причастных.

Свое поздравление глава государства написал в Telegram.

Читайте также:

Поздравление Зеленского с Днем журналиста

Украинский лидер подчеркнул, что иметь силу в битве за правду не менее важно, чем оружие в битве за землю. По его словам, выстоять в войне — это всегда комплексная задача для всего народа.

"Для людей, которые должны знать реальную картину, отличать истину от дезинформации и чувствовать единство — единство общества, которое проявляется единым пониманием общей цели", — отметил Зеленский.

Глава государства пишет, что в День журналиста, Украина чтит храбрость и чистоту взгляда тех, кто защищает общество от лжи и дезинформации. Страна благодарит каждого и каждую, кто освещает борьбу в этой войне, кто собственными глазами видит ужасы и фиксирует их, находится бок о бок с военными в горячих точках государства, кто помогает Украине сохранить внимание мира, рассказывает о наших людях. 

"Мы отмечаем украинских военкоров, украинские редакции и всех представителей СМИ, которые работают смело и благодаря которым не только Украина, но и весь мир читает, видит и слышит о героизме нашего народа. Поздравляю всех вас с профессиональным днем! И желаю самого важного — победы. Победы, которую все мы можем приблизить только вместе", — добавил Зеленский.

Отметим, День журналиста — это ежегодный профессиональный праздник работников СМИ в Украине. Датой празднования определено 6 июня — день принятия 6 июня 1992 года Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов.

Напомним, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения погиб 91 журналист, еще 31 медийщик находится в российском плену.

Также командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк необычным образом поздравил украинских журналистов с их профессиональным праздником. Он показал, в каких условиях работникам медиа приходится выполнять профессиональную обязанность на передовой.

Украина
Владимир Зеленский
журналисты
украинцы
праздники
поздравления
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня