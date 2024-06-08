В Париже скончался глава международной организации Репортеры без границ Кристоф Делуар

Глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Фото: THOMAS SAMSON/AFP

В Париже скончался глава известной международной организации " Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар. Он возглавлял ее с 2012 года.

Об этом в субботу, 8 июня, сообщили на официальном сайте "Репортеров без границ".

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На сайте "Репортеров без границ" отмечается, что Кристофу Делуару было 53 года и он умер в результате непродолжительной тяжелой болезни.

"Мы шокированы, ошеломлены и полны боли из-за слишком ранней смерти. Он сделал организацию пригодной для будущего в то время, когда дезинформация и нападения на журналистов все больше угрожают свободе прессы, а автократии пытаются подавить свободную прессу. Мы глубоко благодарны ему за преданность прессе", — заявила директор немецкого офиса "Репортеры без границ" Аня Остергаус.

Кристоф Делуар возглавил "Репортеры без границ" в 2012 году. В 2018-м он основал Форум информации и демократии — инициативу, выступающую за верховенство права и свободную печать как основу каждой демократии.

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