Масштабна пожежа у Нижньому Новгороді 30 червня — вогонь охопив площу 1000 кв. метрів

У Нижньому Новгороді сталася масштабна пожежа
У Нижньому Новгороді у неділю, 30 червня, сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Чергова пожежа у Росії
За інформацією росіян, горить в районі агрокомбінату "Горьковский". Наразі відомо, що палають ємності з лакофарбовими матеріалами. Також всередині є газові балони, які вибухають.
Пожежі присвоєно другий ранг складності. Величезний стовп густого чорного диму видно за багато кілометрів із різних районів міста
Пожежникам поки не вдається локалізувати загоряння. Інформації про постраждалих не було.
Нагадаємо, 28 червня у Тамбовській області, Росія, безпілотник атакував нафтобазу. На місці влучання сталася пожежа.
Також 24 червня у Підмосков'ї у Фрязіно сталася пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Він виконував замовлення для оборонної промисловості Росії.
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