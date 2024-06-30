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У Нижньому Новгороді сталася масштабна пожежа

30 червня 2024 07:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Масштабна пожежа у Нижньому Новгороді 30 червня — вогонь охопив площу 1000 кв. метрів
Пожежа у Нижньому Новгороді. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Нижньому Новгороді у неділю, 30 червня, сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За інформацією росіян, горить в районі агрокомбінату "Горьковский". Наразі відомо, що палають ємності з лакофарбовими матеріалами. Також всередині є газові балони, які вибухають. 

Пожежі присвоєно другий ранг складності. Величезний стовп густого чорного диму видно за багато кілометрів із різних районів міста

Пожежа у Нижньому Новгороді РФ 30 червня
Пожежа у Нижньому Новгороді. Фото: росЗМІ

Пожежникам поки не вдається локалізувати загоряння. Інформації про постраждалих не було.

Нагадаємо, 28 червня у Тамбовській області, Росія, безпілотник атакував нафтобазу. На місці влучання сталася пожежа. 

Також 24 червня у Підмосков'ї у Фрязіно сталася пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Він виконував замовлення для оборонної промисловості Росії.

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