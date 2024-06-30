Масштабный пожар в Нижнем Новгороде 30 июня — огонь охватил площадь 1000 кв. метров

В Нижнем Новгороде произошел масштабный пожар
В Нижнем Новгороде в воскресенье, 30 июня, произошел масштабный пожар. Огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров.
Об этом сообщают росСМИ.
Очередной пожар в России
По информации россиян, горит в районе агрокомбината "Горьковский". Известно, что горят емкости с лакокрасочными материалами. Также внутри есть газовые баллоны, которые взрываются.
Пожару присвоен второй ранг сложности. Огромный столб густого черного дыма видно за много километров из разных районов города
Пожарным пока не удается локализовать возгорание. Информации о пострадавших не было.
Напомним, 28 июня в Тамбовской области, Россия, беспилотник атаковал нефтебазу. На месте попадания произошел пожар.
Также 24 июня в Подмосковье во Фрязино произошел пожар в здании научно-исследовательского института "Платан". Он выполнял заказы для оборонной промышленности России.
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