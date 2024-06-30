Масштабный пожар в Нижнем Новгороде 30 июня — огонь охватил площадь 1000 кв. метров

Пожар в Нижнем Новгороде. Фото: росСМИ

В Нижнем Новгороде в воскресенье, 30 июня, произошел масштабный пожар. Огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров.

Об этом сообщают росСМИ.

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По информации россиян, горит в районе агрокомбината "Горьковский". Известно, что горят емкости с лакокрасочными материалами. Также внутри есть газовые баллоны, которые взрываются.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Огромный столб густого черного дыма видно за много километров из разных районов города

Пожар в Нижнем Новгороде. Фото: росСМИ

Пожарным пока не удается локализовать возгорание. Информации о пострадавших не было.

Напомним, 28 июня в Тамбовской области, Россия, беспилотник атаковал нефтебазу. На месте попадания произошел пожар.

Также 24 июня в Подмосковье во Фрязино произошел пожар в здании научно-исследовательского института "Платан". Он выполнял заказы для оборонной промышленности России.