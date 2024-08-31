Ножовий напад у Німеччині, п'ять людей постраждали

Поліція та медики на місці події. Фото: Фото: Rene Traut/IMAGO

У німецькому місті Зіген жінка накинулася з ножем на пасажирів автобуса і поранила п'ятьох людей. Стан трьох з них класифікується, як важкий. Під час нападу у салоні також були діти.

Про це повідомила поліція Дортмунда ввечері в п'ятницю, 30 серпня, пише DW.

Читайте також:

Жінка напала на людей з ножем

Повідомляється, що жінці, яка здійснила напад, 32 роки. Вона є громадянкою Німеччини. Інших подробиць про нападницю та її мотиви не повідомляється. Тим часом, після затримання зловмисниці поліція вказала на відсутність небезпеки.

"Наразі підозр у терористичному підґрунті немає", — йдеться також у заяві для преси.

Вказується, що автобус йшов спеціальним маршрутом для доставки гостей на свято на честь 800-річного ювілею міста Зігена. В автобусі було понад 40 пасажирів.

Поліція повідомила, що займається збиранням доказів на місці злочину та опитує свідків. Також повідомляється, що нападниця була відома поліції. Є ознаки того, що вона страждає на психічні розлади.

Офіційний представник транспортного підприємства Westfalen-Süd, водій автобуса оперативно відреагував на ситуацію, що склалася. Він зупинив транспортний засіб і відчинив усі двері. В результаті пасажири змогли швидко залишити небезпечне місце. Також відомо, що серед пасажирів були діти.

Заходи безпеки в Зігені

Після нападу на пасажирів автобуса в Зігені бургомістр міста Штеффен Мюс зробив заяву про те, що концепцію щодо безпеки на святкуванні Дня міста "була в черговий раз уважно перевірена".

"Однак рішення не скасовувати міське свято — теж знак демократії та свободи", — заявив чиновник.