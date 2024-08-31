Ножевое нападение в Германии, пять человек пострадали

Полиция и медики на месте происшествия. Фото: Фото: Rene Traut/IMAGO

В немецком городе Зиген женщина набросилась с ножом на пассажиров автобуса и ранила пятерых человек. Состояние трех из них классифицируется как тяжелое. Во время нападения в салоне тоже были дети.

Об этом сообщила полиция Дортмунда вечером в пятницу, 30 августа, пишет DW .

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Сообщается, что женщине, совершившей нападение, 32 года. Она гражданка Германии. Других подробностей о нападающей и ее мотивах не сообщается. Между тем после задержания злоумышленницы полиция указала на отсутствие опасности.

"Подозрений в террористической подоплеке нет", — говорится также в заявлении для прессы.

Указывается, что автобус следовал специальным маршрутом для доставки гостей в праздник в честь 800-летнего юбилея города Зигена. В автобусе находилось более 40 пассажиров.

Полиция сообщила, что занимается сбором доказательств с поличным и опрашивает свидетелей. Также сообщается, что нападавшая была известна полиции. Есть признаки того, что она страдает психическими расстройствами.

Официальный представитель транспортного предприятия Westfalen-Süd, водитель автобуса оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Он остановил транспортное средство и открыл всю дверь. В результате пассажиры смогли быстро покинуть опасное место. Известно также, что среди пассажиров были дети.

Меры безопасности в Зигене

После нападения на пассажиров автобуса в Зигене бургомистр города Штеффен Мюс сделал заявление о том, что концепция безопасности на праздновании Дня города "была в очередной раз внимательно проверена".

"Однако решение не отменять городской праздник — тоже знак демократии и свободы", — заявил чиновник.