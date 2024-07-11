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У Німеччині заговорили про повернення українських чоловіків додому

11 липня 2024 16:23
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Німеччина готова висилати українських чоловіків додому — в якому випадку
Українські біженці. Фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Німеччині заговорили про повернення українських чоловіків додому. Там заявили, що готові на таке рішення, якщо Київ звернеться з відповідним проханням.

Про це повідомив голова партії "ХСС"Маркус Зедер в інтерв'ю Münchner Merku у четвер, 11 липня.

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За словами Зедера, якщо ХДС/ХСС очолить уряд, то в разі прохання з боку України, будуть висилати українців призовного віку додому. 

Він зазначив, що проти того, аби українським біженцям автоматичного надавались права на отримання соціальної допомоги. За його словами, партія була одразу скептично налаштована до цього.

Видання пише, що українські біженці, які втекли до Німеччини, отримують допомогу як громадяни, а не як шукачі притулку.

Нагадаємо, з 1 липня цього року українські біженці, які живуть в Естонії, втратили право безкоштовного проїзду у поїздах державної залізничної компанії Elron. Але користуватись цими потягами можуть біженці, які тільки-но приїхали в країну. 

Також у 2023 році до Німеччини переїхало вдвічі менше іноземців. Це сталося через різке зниження українців, які прибули до країни. Хоча це свідчить про відносну нормалізацію міграційної ситуації в ФРН, кількість іммігрантів залишилася на високому рівні — жителі європейських і азійських держав.

Німеччина українці Україна біженці чоловіки

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