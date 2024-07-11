Германия готова высылать украинских мужчин домой — в каком случае

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

В Германии заговорили о возвращении украинских мужчин домой. Там заявили, что готовы на такое решение, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Об этом сообщил глава партии "ХСС" Маркус Зедер в интервью Münchner Merku в четверг, 11 июля.

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По словам Зедера, если ХДС/ХСС возглавит правительство, то в случае просьбы со стороны Украины будут высылать украинцев призывного возраста домой.

Он отметил, что против того, чтобы украинским беженцам автоматически предоставлялись права на получение социальной помощи. По его словам, партия была сразу скептически настроена к этому.

Издание пишет, что бежавшие в Германию украинские беженцы получают помощь как граждане, а не как искатели убежища.

Напомним, с 1 июля этого года украинские беженцы, которые живут в Эстонии, потеряли право бесплатного проезда в поездах государственной железнодорожной компании Elron. Но пользоваться этими поездами могут беженцы, которые только приехали в страну.

Также в 2023 году в Германию переехало вдвое меньше иностранцев. Это произошло из-за резкого снижения прибывших в страну украинцев. Хотя это свидетельствует об относительной нормализации миграционной ситуации в ФРГ, количество иммигрантов осталось на высоком уровне — жители европейских и азиатских государств.