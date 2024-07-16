У Німеччині танк відкрив стрілянину під час руху по трасі

Німецький танк. Фото ілюстративне: Krauss-Maffei Wegmann

У Німеччині танк, що прямував на військові навчання, відкрив стрілянину. Це сталося випадково, внаслідок чого постраждав цивільний автомобіль.

Про це повідомляє Spiegel.

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Інцидент стався у Баварії. Там танк їхав у колоні військової техніки та зробив декілька пострілів під час руху по федеральній трасі у напрямку міста Пассау. Вони були зроблені холостими патронами, а озброєння було направлене вгору з міркувань безпеки.

Гільзи влучили в авто, за кермом якого була 32-річна жінка.

До розслідування інциденту залучать прокуратуру.

Нагадаємо, німецький збройний концерн Rheinmetall планує передати Україні новий танк. Він буде працювати як протиповітряна оборона та може збивати ракети й дрони.

Також Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot, які були обіцяні Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві.