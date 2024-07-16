В Германии танк открыл стрельбу во время движения по трассе

Немецкий танк. Фото иллюстративное: Krauss-Maffei Wegmann

В Германии танк, который направлялся на военные учения, открыл стрельбу. Это произошло случайно, в результате чего пострадал гражданский автомобиль.

Об этом сообщает Spiegel.

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Инцидент произошел в Баварии. Там танк ехал в колонне военной техники и произвел несколько выстрелов при движении по федеральной трассе в направлении города Пассау. Они были сделаны холостыми патронами, а вооружение было направлено вверх из соображений безопасности.

Гильзы попали в авто, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

К расследованию инцидента привлекут прокуратуру.

Напомним, немецкий вооруженный концерн Rheinmetall планирует передать Украине новый танк. Он будет работать как противовоздушная оборона и может сбивать ракеты и дроны.

Также Украина получила дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot, которые были обещаны Германией. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб по Украине при немецком оборонном ведомстве.