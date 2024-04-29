У Німеччині судитимуть учасників проросійської організації, які хотіли скинути владу

Ватажок "рейхсбюргерів" принц Ройс. Фото: dpa

У Німеччині у понеділок, 29 квітня, відбудеться перше з трьох судових засідань, які стосуються змови ультраправого угруповання "рейхсбюргерів". Вони хотіли здійснити державний переворот.

Про це повідомило видання DW у неділю, 28 квітня.

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Судовий процес розглядатиме діяльність ультраправої мережі "рейхсбюргерів" та їх лідера принца Ройса, яких звинувачують у спробі повалення уряду. Їхні переконання базуються на вірі, що зовнішній "Альянс", до складу якого входять США та Росія, має намір надати підтримку у поваленні нелегітимного уряду, який, на їхню думку, керує Німеччиною з часів Другої світової війни.

Згідно з повідомленнями, всі підозрювані, які належать до руху "Reichsbürger", намагалися здійснити державний переворот. Військове крило організації має з’явитися на суд у Штутгарті 29 квітня, де дев’ять обвинувачених будуть представлені 22 адвокатами, а свідками виступатимуть понад 300 осіб, включаючи 270 поліцейських. Суд над десятьма лідерами групи відбудеться 21 травня у Франкфурті, а ще вісім членів організації постануть перед судом у Мюнхені 18 червня.

Поліція викрила змову під час національних рейдів 7 грудня 2022 року. В результаті було арештовано близько 25 осіб, які зараз перебувають під вартою. У них конфісковано понад 380 одиниць вогнепальної зброї та майже 150 тисяч боєприпасів.

Лідером групи є 72-річний Генріх XIII принц Ройс, агент з нерухомості з Франкфурта та нащадок аристократичної родини, якого прихильники хочуть бачити тимчасовим керівником Німеччини. Серед лідерів групи також є суддя та колишня представниця партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Біргіт Малсак-Вінкманн.

Організацію також звинувачують у плануванні нападу на німецький парламент та викраденні видатних політиків, включаючи канцлера Олафа Шольца, міністра закордонних справ Анналени Бербок та лідера опозиції Фрідріха Мерца.

Нагадаємо, у німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів в суботу, 27 квітня, було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.

Раніше, Німеччина виступила проти вилучення активів РФ на користь України. Причиною стало можливе поновлення репарацій проти них за злочини Другої світової війни.