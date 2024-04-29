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У Німеччині судитимуть учасників проросійської організації, які хотіли скинути владу

29 квітня 2024 13:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Німеччині судитимуть учасників проросійської організації, які хотіли скинути владу
Ватажок "рейхсбюргерів" принц Ройс. Фото: dpa
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Німеччині у понеділок, 29 квітня, відбудеться перше з трьох судових засідань, які стосуються змови ультраправого угруповання "рейхсбюргерів". Вони хотіли здійснити державний переворот.

Про це повідомило видання DW у неділю, 28 квітня.

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Плани "рейхсбюргерів"

Судовий процес розглядатиме діяльність ультраправої мережі "рейхсбюргерів" та їх лідера принца Ройса, яких звинувачують у спробі повалення уряду. Їхні переконання базуються на вірі, що зовнішній "Альянс", до складу якого входять США та Росія, має намір надати підтримку у поваленні нелегітимного уряду, який, на їхню думку, керує Німеччиною з часів Другої світової війни.

Згідно з повідомленнями, всі підозрювані, які належать до руху "Reichsbürger", намагалися здійснити державний переворот. Військове крило організації має з’явитися на суд у Штутгарті 29 квітня, де дев’ять обвинувачених будуть представлені 22 адвокатами, а свідками виступатимуть понад 300 осіб, включаючи 270 поліцейських. Суд над десятьма лідерами групи відбудеться 21 травня у Франкфурті, а ще вісім членів організації постануть перед судом у Мюнхені 18 червня.

Поліція викрила змову під час національних рейдів 7 грудня 2022 року. В результаті було арештовано близько 25 осіб, які зараз перебувають під вартою. У них конфісковано понад 380 одиниць вогнепальної зброї та майже 150 тисяч боєприпасів.

Лідером групи є 72-річний Генріх XIII принц Ройс, агент з нерухомості з Франкфурта та нащадок аристократичної родини, якого прихильники хочуть бачити тимчасовим керівником Німеччини. Серед лідерів групи також є суддя та колишня представниця партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Біргіт Малсак-Вінкманн. 

Організацію також звинувачують у плануванні нападу на німецький парламент та викраденні видатних політиків, включаючи канцлера Олафа Шольца, міністра закордонних справ Анналени Бербок та лідера опозиції Фрідріха Мерца.

Нагадаємо, у німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів в суботу, 27 квітня, було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.

Раніше, Німеччина виступила проти вилучення активів РФ на користь України. Причиною стало можливе поновлення репарацій проти них за злочини Другої світової війни.

росія
Німеччина
суд
правосуддя
Анналена Бербок
держзрада
політики
держпереворот
Олаф Шольц
злочин

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