В Германии будут судить участников пророссийской организации, которые хотели свергнуть власть

Главарь "рейхсбюргеров" принц Ройс. Фото: dpa

В Германии в понедельник, 29 апреля, состоится первое из трех судебных заседаний, касающихся заговора ультраправой группировки "рейхсбюргеров". Они хотели совершить государственный переворот.

Об этом сообщило издание DW в воскресенье, 28 апреля.

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Планы "рейхсбюргеров"

Судебный процесс будет рассматривать деятельность ультраправой сети "рейхсбюргеров" и их лидера принца Ройса, обвиняемых в попытке свержения правительства. Их убеждения основаны на вере, что внешний "Альянс", в состав которого входят США и Россия, намерен оказать поддержку в свержении нелегитимного правительства, которое, по их мнению, руководит Германией со времен Второй мировой войны.

Согласно сообщениям, все подозреваемые, принадлежащие к движению "Reichsbürger", пытались совершить государственный переворот. Военное крыло организации должно явиться на суд в Штутгарте 29 апреля, где девять обвиняемых будут представлены 22 адвокатами, а свидетелями будут выступать более 300 человек, включая 270 полицейских. Суд над десятью лидерами группы состоится 21 мая во Франкфурте, а еще восемь членов организации предстанут перед судом в Мюнхене 18 июня.

Полиция разоблачила заговор во время национальных рейдов 7 декабря 2022 года. В результате были арестованы около 25 человек, которые сейчас находятся под стражей. У них конфисковано более 380 единиц огнестрельного оружия и около 150 тысяч боеприпасов.

Лидером группы является 72-летний Генрих XIII принц Ройс, агент по недвижимости из Франкфурта и потомок аристократической семьи, которого поклонники хотят видеть временным руководителем Германии. Среди лидеров группы также судья и бывшая представительница партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Биргит Малсак-Винкманн.

Организацию также обвиняют в планировании нападения на немецкий парламент и похищении выдающихся политиков, включая канцлера Олафа Шольца, министра иностранных дел Анналены Бербок и лидера оппозиции Фридриха Мерца.

Напомним, в немецком городке Мурнау в одном из торговых центров в субботу, 27 апреля, были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.

Ранее Германия выступила против изъятия активов РФ в пользу Украины. Причиной стало возможное возобновление репараций против них за преступления Второй мировой войны.