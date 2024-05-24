У Німеччині діти вивчатимуть українську мову в школах

Учні на уроці. Фото: DW

В Німеччині, у федеральній землі Гессен, українську мову хочуть зробити другою іноземною мовою у школах. Повʼязане таке рішення частково і з тим, що освіту у Німеччині отримує чимало українських біженців.

Про це пише німецьке видання Bild у п’ятницю, 24 травня.

Читайте також:

"Внесок у збереження самобутньої української культури"

З такою ініціативою виступила влада Гессену. Це рішення підтримують місцеві чиновники, зокрема міністр культури та міністр внутрішніх справ.

Регіон прагне стати першим у Німеччині, де в школах викладатимуть українську мову. Таким чином місцева влада також прагне залучити до середньої школи більше українських дітей з родин біженців.

Така ідея виникла на тлі конкурсу майбутніх спеціалістів і вчителів, як оголосило в п'ятницю Міністерство культури у Вісбадені. А з іншого боку, українські біженці, які здобувають освіту у Німеччині, вимушені залишати навчання у гімназіях через відсутність другої іноземної мови та йти навчатись у звичайні заклади середньої освіти. Як наслідок, вони відмовляються від Abitur — стандарту освіти, який дозволяє вступати у німецькі виші без додаткових іспитів.

Міністр культури Гессену Армін Шварц назвав таку ініціативу "чітким знаком солідарності", а міністр з міжнародних справ Манфред Пенц наголосив, що це стане внеском у збереження української ідентичності та культури.

Нагадаємо, у Німеччині закликали українських біженців звільнити квартири. Близько 1700 людей повинні зробити це до липня.

До слова, в Німеччині деякі райони та муніципалітети заявили про обмеження можливості прийому нових біженців, зокрема й з України. Це відбувається з огляду на стабільно високий рівень міграції.

Раніше ми писали, що нещодавно у Німеччині було введено систему соціальних платіжних карт. Тепер кожен четвертий біженець вирішив або повернутися в Україну, або почати працювати.