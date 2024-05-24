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В Германии дети будут учить украинский язык в школах

24 мая 2024 18:27
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В Германии дети будут учить украинский язык в школах
Учащиеся на уроке. Фото: DW
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Германии, в федеральной земле Гессен, украинский язык хотят сделать вторым иностранным языком в школах. Связано такое решение отчасти и с тем, что образование в Германии получает немало украинских беженцев.

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Об этом пишет немецкое издание Bild в пятницу, 24 мая.

"Вклад в сохранение самобытной украинской культуры"

С такой инициативой выступили власти Гессена. Это решение поддерживают местные чиновники, в частности, министр культуры и министр внутренних дел.

Регион стремится стать первым в Германии, где будут преподавать украинский язык в школах. Таким образом, местные власти также стремится привлечь в среднюю школу больше украинских детей из семей беженцев.

Такая идея возникла на фоне конкурса будущих специалистов и учителей, как объявило в пятницу Министерство культуры в Висбадене. А с другой стороны, украинские беженцы, получающие образование в Германии, вынуждены оставлять обучение в гимназиях из-за отсутствия второго иностранного языка и учиться в обычные заведения среднего образования. Как следствие, они отказываются от Abitur — стандарта образования, позволяющего поступать в немецкие вузы без дополнительных экзаменов.

Министр культуры Гессена Армин Шварц назвал такую инициативу "четким знаком солидарности", а министр по международным делам Манфред Пенц подчеркнул, что это станет вкладом в сохранение украинской идентичности и культуры.

Напомним, в Германии призвали украинских беженцев освободить квартиры. Около 1700 человек должны это сделать до июля.

К слову, в Германии некоторые районы и муниципалитеты заявили об ограничении возможности приема новых беженцев, в том числе из Украины. Это происходит с учетом стабильно высокого уровня миграции.

Ранее мы писали, что недавно в Германии была введена система социальных платежных карт. Теперь каждый четвертый беженец решил либо возвратиться в Украину, либо начать работать.

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