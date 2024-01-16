У Нацполіції спростували фейк про постріл у працівника ТЦК
В Національній поліції спростували фейк про постріл у працівника ТЦК СП. Вони заявили, що відео, яке активно розповсюджувалося в російських соцмережах, — добре змонтована підробка.
Про це правоохоронне відомство повідомило у своїй заяві.
В поліції спростували російський фейк
Як повідомляється, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили у російських медіа двосекундне відео, на якому був момент пострілу у працівника ТЦК СП буцімто під час вручення повісток.
За даними перевірки криміналісти з'ясували, що відео підробне. Воно не мало характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї, написи на жилеті нерозбірливі, а працівники ТЦК СП при виконанні службових обов'язків ходять в камуфляжі без світловідбивних жилетів.
Водночас "водяний знак" не відповідає тому, яким маркується офіційне відео від поліції, і до того ж правоохоронці не отримували повідомлень про поранення або вбивство працівників ТЦК.
Додатково, у поліції звернулися із закликом довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, що раніше в МВС розповіли, як окупанти планують провести псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Вони намагаються змусити українців до участі в псевдовиборах за допомогою шантажу і відвертого залякування.
Також в РНБО розвінчали фейкову інформацію про те, що начебто патрульні поліцейські почали затримувати військовозобов'язаних для співробітників ТЦК та СП. Доказом цього вони опублікували відео, на якому правоохоронці затримали чоловіка.
Читайте Новини.LIVE!