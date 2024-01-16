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У Нацполіції спростували фейк про постріл у працівника ТЦК

16 січня 2024 21:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Нацполіції спростували фейк про постріл у працівника ТЦК
Співробітники СОГ поліції перевіряють документи працівника ТЦК СП. Фото ілюстративне: Facebook Поліції Києва
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Національній поліції спростували фейк про постріл у працівника ТЦК СП. Вони заявили, що відео, яке активно розповсюджувалося в російських соцмережах, — добре змонтована підробка.

Про це правоохоронне відомство повідомило у своїй заяві

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У Нацполіції спростували фейк про постріл у працівника ТЦК
Джерело: Нацполіція

Як повідомляється, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили у російських медіа двосекундне відео, на якому був момент пострілу у працівника ТЦК СП буцімто під час вручення повісток.

За даними перевірки криміналісти з'ясували, що відео підробне. Воно не мало характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї, написи на жилеті нерозбірливі, а працівники ТЦК СП при виконанні службових обов'язків ходять в камуфляжі без світловідбивних жилетів.

Водночас "водяний знак" не відповідає тому, яким маркується офіційне відео від поліції, і до того ж правоохоронці не отримували повідомлень про поранення або вбивство працівників ТЦК. 

Додатково, у поліції звернулися із закликом довіряти лише офіційним джерелам інформації. 

Нагадаємо, що раніше в МВС розповіли, як окупанти планують провести псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Вони намагаються змусити українців до участі в псевдовиборах за допомогою шантажу і відвертого залякування.

Також в РНБО розвінчали фейкову інформацію про те, що начебто патрульні поліцейські почали затримувати військовозобов'язаних для співробітників ТЦК та СП. Доказом цього вони опублікували відео, на якому правоохоронці затримали чоловіка.

фейки
поліція
Україна
ТЦК та СП

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