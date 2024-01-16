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В Нацполиции опровергли фейк о выстреле в работника ТЦК

16 января 2024 21:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Нацполиции опровергли фейк о выстреле в работника ТЦК
Сотрудники СОГ полици проверяют документы работника ТЦК СП. Фото иллюстративное: Facebook Полиции Киева
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Национальной полиции опровергли фейк о выстреле в работника ТЦК СП. Они заявили, что активно распространяемое в российских соцсетях видео — хорошо смонтированная подделка.

Об этом правоохранительное ведомство сообщило в своем заявлении.

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Источник: Нацполиция

Как сообщается, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили в российских медиа двухсекундное видео, на котором был момент выстрела в работника ТЦК СП якобы во время вручения повесток.

По данным проверки криминалистов выяснилось, что видео поддельное. Оно не имело характерных признаков, присущих выстрелу из огнестрельного оружия, надписи на жилете неразборчивые, а работники ТЦК СП при исполнении служебных обязанностей ходят в камуфляже без светоотражающих жилетов.

В то же время "водяной знак" не соответствует тому, которым маркируется официальное видео от полиции, и к тому же правоохранители не получали сообщений о раненых либо убитых работниках ТЦК.

Дополнительно в полиции обратились с призывом доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что ранее в МВД рассказали, как оккупанты планируют провести псевдовыборы на временно оккупированных территориях. Они пытаются заставить украинцев участвовать в них с помощью шантажа и откровенного устрашения.

Также в СНБО развенчали фейковую информацию о том, что якобы патрульные полицейские начали задерживать военнообязанных для сотрудников ТЦК и СП. Доказательством тому они опубликовали видео, на котором правоохранители задержали мужчину.

фейки
полиция
Украина
ТЦК и СП

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