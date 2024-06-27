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У НАБУ прокоментували затримання Тимошенка — що відбувається

27 червня 2024 20:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Тимошенка не затримували — джерела в НАБУ
Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: Уніан
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 27 червня, в ЗМІ з'явилася інформація про затримання колишнього заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка. В НАБУ спростували цю інформацію.

Про це повідомив політичний експерт Андрій Смолій у  Telegram.

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Смолій заявив, що за даними джерел в НАБУ Тимошенка не затримували, проте зараз тривають слідчі дії.

Допис Андрія Смолія. Фото: скриншот
Допис Андрія Смолія. Фото: скриншот
Ексзаступник керівника ОП Кирило Тимошенко та правоохоронці. Фото: УП
Ексзаступник керівника ОП Кирило Тимошенко та правоохоронці. Фото: УП

Згодом сам Тимошенко підтвердив, що в нього проводили обшуки по справі, до якої він нібито не має жодного відношення. За його словами, він виконав всі вимоги правоохоронців і претензій особисто до нього вони не мають.

Допис Кирила Тимошенка. Фото: скриншот
Допис Кирила Тимошенка. Фото: скриншот

За даними ЗМІ, Тимошенко повідомляв, що у нього вилучили ноутбук та телефон.

Тимошенко на місці події. Фото: Бабель
Тимошенко на місці події. Фото: Бабель

Раніше СБУ та НАБУ викрили на корупції високопосадовця "Укренерго". Він навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

Також ми писали, що міський голова Мукачева Андрій Балога вийшов на волю. Для цього він сплатив заставу у розмірі 30 млн гривень.

Офіс президента
НАБУ
обшуки
українці
Кирило Тимошенко
Україна

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