Тимошенко не задерживали — источники в НАБУ

Работники НАБУ. Иллюстративное фото: Униан

В четверг, 27 июня, в СМИ появилась информация о задержании бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко. В НАБУ опровергли эту информацию.

Об этом сообщил политический эксперт Андрей Смолий Telegram.

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Смолий заявил, что по данным источников в НАБУ Тимошенко не задерживали, однако сейчас продолжаются следственные действия.

Сообщение Андрея Смолия. Фото: скриншот

Экс-заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и правоохранители. Фото: УП

Впоследствии сам Тимошенко подтвердил, что у него проводились обыски по делу, к которому он якобы не имеет никакого отношения. По его словам, он выполнил все требования правоохранителей и претензий лично к нему у них нет.

Сообщение Кирилла Тимошенко. Фото: скриншот

По данным СМИ, Тимошенко сообщал, что у него изъяли ноутбук и телефон.

Тимошенко на месте происшествия. Фото: Бабель

Ранее СБУ и НАБУ разоблачили на коррупции чиновника "Укрэнерго". Он весной 2022 года организовал закупку бронежилеты для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

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