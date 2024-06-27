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В НАБУ прокомментировали задержание Тимошенко — что происходит

27 июня 2024 20:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Тимошенко не задерживали — источники в НАБУ
Работники НАБУ. Иллюстративное фото: Униан
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В четверг, 27 июня, в СМИ появилась информация о задержании бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко. В НАБУ опровергли эту информацию.

Об этом сообщил политический эксперт Андрей Смолий Telegram.

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Смолий заявил, что по данным источников в НАБУ Тимошенко не задерживали, однако сейчас продолжаются следственные действия.

Сообщение Андрея Смолия. Фото: скриншот
Сообщение Андрея Смолия. Фото: скриншот
Экс-заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и правоохранители. Фото: УП
Экс-заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и правоохранители. Фото: УП

Впоследствии сам Тимошенко подтвердил, что у него проводились обыски по делу, к которому он якобы не имеет никакого отношения. По его словам, он выполнил все требования правоохранителей и претензий лично к нему у них нет.

Сообщение Кирилла Тимошенко. Фото: скриншот
Сообщение Кирилла Тимошенко. Фото: скриншот

По данным СМИ, Тимошенко сообщал, что у него изъяли ноутбук и телефон.

Тимошенко на месте происшествия. Фото: Бабель
Тимошенко на месте происшествия. Фото: Бабель

Ранее СБУ и НАБУ разоблачили на коррупции чиновника "Укрэнерго". Он весной 2022 года организовал закупку бронежилеты для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

Также мы писали, что городской голова Мукачево Андрей Балога вышел на свободу. Для этого он уплатил залог в размере 30 млн. гривен.

Офис президента
НАБУ
обыски
украинцы
Кирилл Тимошенко
Украина

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