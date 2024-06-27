Тимошенко не задерживали — источники в НАБУ

В НАБУ прокомментировали задержание Тимошенко — что происходит
В четверг, 27 июня, в СМИ появилась информация о задержании бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко. В НАБУ опровергли эту информацию.
Об этом сообщил политический эксперт Андрей Смолий Telegram.
Обыски в Тимошенко
Смолий заявил, что по данным источников в НАБУ Тимошенко не задерживали, однако сейчас продолжаются следственные действия.
Впоследствии сам Тимошенко подтвердил, что у него проводились обыски по делу, к которому он якобы не имеет никакого отношения. По его словам, он выполнил все требования правоохранителей и претензий лично к нему у них нет.
По данным СМИ, Тимошенко сообщал, что у него изъяли ноутбук и телефон.
Ранее СБУ и НАБУ разоблачили на коррупции чиновника "Укрэнерго". Он весной 2022 года организовал закупку бронежилеты для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.
Также мы писали, что городской голова Мукачево Андрей Балога вышел на свободу. Для этого он уплатил залог в размере 30 млн. гривен.
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