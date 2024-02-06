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У Молдові почнуть працювати фахівці для інтеграції біженців з України

6 лютого 2024 07:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Молдові почнуть працювати фахівці для інтеграції біженців з України
Українські біженці в Молдові. Фото ілюстративне: Бєльцький незалежний портал
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Молдові в меріях 14 населених пунктів почнуть працювати фахівці, які відповідатимуть за соціальну інтеграцію біженців з України. З часом аналогічні підрозділи планується створити і в інших населених пунктах.

Про це повідомило видання NewsMaker у понеділок, 5 лютого.

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"Нові співробітники працюватимуть у 14 населених пунктах, які входять до ініціативи "Мери за зростання" (M4EG), що фінансується ЄС і ПРООН", — заявили у пресслужбі делегації ЄС у Молдові. ️

Повідомляється, що згодом Конгрес місцевої влади Молдови оприлюднить рекомендації, як формувати такі підрозділи в інших населених пунктах.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), від початку війни Молдова прийняла понад 958 тисяч українців. Зараз у республіці перебувають 113 тисяч наших співгромадян.

Також понад 200 українських підприємців, які отримали статус біженців, зареєстрували свої компанії в Молдові.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині станом на зараз не працюють 75% біженців з України. Водночас зайнятість у країні мають лише 25,2% українських громадян, які втекли від війни з Росією.

Нагадуємо, що в Естонії провели опитування щодо підтримки українських біженців. Результати показали, що рівень зріс. На початку осені 2023 року підтримку біженців з України схвалювали 60% естонців, а зараз — 63%.

війна
Молдова
Україна
біженці
світ

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