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В Молдове начнут работать специалисты по интеграции беженцев из Украины

6 февраля 2024 07:56
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Павел Зинченко
редактор
В Молдове начнут работать специалисты по интеграции беженцев из Украины
Украинские беженцы в Молдавии. Фото иллюстративное: Бельский независимый портал
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Молдове в мэриях 14 населенных пунктов начнут работать специалисты, отвечающие за социальную интеграцию беженцев из Украины. С течением времени аналогичные подразделения планируется создать и в других населенных пунктах.

Об этом сообщило издание NewsMaker в понедельник, 5 февраля.

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"Новые сотрудники будут работать в 14 населенных пунктах, входящих в инициативу "Меры за рост" (M4EG), финансируемую ЕС и ПРООН", — заявили в пресс-службе делегации ЕС в Молдове. ️

Сообщается, что впоследствии Конгресс местных властей Молдовы обнародует рекомендации, как формировать такие подразделения в других населенных пунктах.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), с начала войны Молдова приняла более 958 тысяч украинцев. В настоящее время в республике находятся 113 тысяч наших сограждан.

Также более 200 украинских предпринимателей, получивших статус беженцев, зарегистрировали свои компании в Молдавии.

Ранее мы сообщали, что в Германии сейчас не работают 75% беженцев из Украины. В то же время занятость в стране имеют только 25,2% украинских граждан, бежавших от войны с Россией.

Напомним, что в Эстонии провели опрос о поддержке украинских беженцев. Результаты показали, что уровень вырос. В начале осени 2023 года поддержку беженцев из Украины одобряли 60% эстонцев, а сейчас — 63%.

война
Молдова
Украина
беженцы
мир

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