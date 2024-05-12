У Міноборони РФ назвали "причину" руйнування під'їзду в Бєлгороді

Зруйнований під'їзд у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

У Міноборони Росії назвали "причину" руйнування під'їзду в Бєлгороді у неділю, 12 травня. Там заявили, що будинок обвалився внаслідок роботи російської протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії у Telegram.

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Руйнування під'їзду в Бєлгороді

У російському міністерстві традиційно звинуватили Україну в атаці на житлові квартали міста Бєлгорода. Там заявили, що ЗСУ нібито використали тактичний ракетний комплекс "Точка-У", реактивні системи залпового вогню "Вільха" і RM-70 "Вампір".

Ворог вирішив розповісти, що "під час відбиття атаки російськими засобами ППО знищено шість ракет "Точка-У", чотири реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" і два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха".

"Фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород", — йдеться у повідомленні.

Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 травня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки.

Також впав дах зруйнованого під'їзду. Це сталося під час розбору завалів.