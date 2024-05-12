У Міноборони РФ назвали "причину" руйнування під'їзду в Бєлгороді
У Міноборони Росії назвали "причину" руйнування під'їзду в Бєлгороді у неділю, 12 травня. Там заявили, що будинок обвалився внаслідок роботи російської протиповітряної оборони.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії у Telegram.
Руйнування під'їзду в Бєлгороді
У російському міністерстві традиційно звинуватили Україну в атаці на житлові квартали міста Бєлгорода. Там заявили, що ЗСУ нібито використали тактичний ракетний комплекс "Точка-У", реактивні системи залпового вогню "Вільха" і RM-70 "Вампір".
Ворог вирішив розповісти, що "під час відбиття атаки російськими засобами ППО знищено шість ракет "Точка-У", чотири реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" і два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха".
"Фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 травня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки.
Також впав дах зруйнованого під'їзду. Це сталося під час розбору завалів.
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